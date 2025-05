Kaj je Bitcoin Candy (CDY)

Among the many questions about bitcoin, the rapid development of quantum computers is like a dark cloud far away from the horizon, which seems distant but disturbing. Bitcoin Candy team will fork Bitcoin Cash at block height 512666, after which some of the improvements proposed by the community will be added to the forked chain. On this new chain we are going to explore quantum-resistant solution of bitcoin based on our cryptography background. Only when we put talk into action can we make bitcoin (cash) great again.

Vir Bitcoin Candy (CDY) Uradna spletna stran