Današnja cena Bitcoin Bob

Današnja cena kriptovalute Bitcoin Bob (₿O₿) v živo je --, s spremembo 2.73 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ₿O₿ v USD je -- na ₿O₿.

Kriptovaluta Bitcoin Bob je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,181.24, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 21.00M ₿O₿. V zadnjih 24 urah se je ₿O₿ trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.03776657, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je ₿O₿ premaknil -- v zadnji uri in -9.74% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Bitcoin Bob (₿O₿)

Tržna kapitalizacija $ 8.18K$ 8.18K $ 8.18K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 8.18K$ 8.18K $ 8.18K Zaloga v obtoku 21.00M 21.00M 21.00M Skupna ponudba 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Bitcoin Bob je $ 8.18K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ₿O₿ je 21.00M, skupna ponudba pa znaša 21000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 8.18K.