Senator Lummis’ #BitcoinAct proposes a strategic national Bitcoin reserve to strengthen U.S. financial stability by leveraging revalued gold reserves and reallocating Fed funds. A bold step towards cementing #Bitcoin’s role in national strategy and financial innovation.

The Bitcoin Act will allow the US govt to buy 1m #Bitcoin over 5 years. Max-Bidding! $BTCACT Let’s put America on sound financial footing and pass the Bitcoin Act. We can pass the Bitcoin Act in the first 100 days of Trump Administration” - Senator Lummis Senator Lummis’ #BitcoinAct proposes a strategic national Bitcoin reserve to strengthen U.S. financial stability by leveraging revalued gold reserves and reallocating Fed funds. A bold step towards cementing #Bitcoin’s role in national strategy and financial innovation.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov BTCACT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike BITCOIN Act (BTCACT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

