Tokenomika BITCOIN Act (BTCACT)
Tokenomika in analiza cen BITCOIN Act (BTCACT)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za BITCOIN Act (BTCACT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o BITCOIN Act (BTCACT)
The Bitcoin Act will allow the US govt to buy 1m #Bitcoin over 5 years. Max-Bidding! $BTCACT
Let’s put America on sound financial footing and pass the Bitcoin Act.
We can pass the Bitcoin Act in the first 100 days of Trump Administration” - Senator Lummis
Senator Lummis’ #BitcoinAct proposes a strategic national Bitcoin reserve to strengthen U.S. financial stability by leveraging revalued gold reserves and reallocating Fed funds. A bold step towards cementing #Bitcoin’s role in national strategy and financial innovation.
Tokenomika BITCOIN Act (BTCACT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike BITCOIN Act (BTCACT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov BTCACT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BTCACT.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko BTCACT, raziščite ceno žetona BTCACT v živo!
