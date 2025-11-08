Današnja cena Bitcicoin

Današnja cena kriptovalute Bitcicoin (BITCI) v živo je $ 0.00001737, s spremembo 6.39 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BITCI v USD je $ 0.00001737 na BITCI.

Kriptovaluta Bitcicoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 146,885, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 8.45B BITCI. V zadnjih 24 urah se je BITCI trgovalo med $ 0.00001455 (najnižje) in $ 0.00002409 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.120568, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00001455.

V kratkoročni uspešnosti se je BITCI premaknil +0.01% v zadnji uri in -17.33% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Bitcicoin (BITCI)

Tržna kapitalizacija $ 146.89K$ 146.89K $ 146.89K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 361.69K$ 361.69K $ 361.69K Zaloga v obtoku 8.45B 8.45B 8.45B Skupna ponudba 20,817,970,797.0 20,817,970,797.0 20,817,970,797.0

Trenutna tržna kapitalizacija Bitcicoin je $ 146.89K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BITCI je 8.45B, skupna ponudba pa znaša 20817970797.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 361.69K.