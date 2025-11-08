Današnja cena BiomeAI

Današnja cena kriptovalute BiomeAI (BIOMEAI) v živo je $ 0.03141745, s spremembo 7.60 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BIOMEAI v USD je $ 0.03141745 na BIOMEAI.

Kriptovaluta BiomeAI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 185,326, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 5.90M BIOMEAI. V zadnjih 24 urah se je BIOMEAI trgovalo med $ 0.02861555 (najnižje) in $ 0.03913453 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.394381, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.02173622.

V kratkoročni uspešnosti se je BIOMEAI premaknil -4.72% v zadnji uri in -30.08% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije BiomeAI (BIOMEAI)

Tržna kapitalizacija $ 185.33K$ 185.33K $ 185.33K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 313.95K$ 313.95K $ 313.95K Zaloga v obtoku 5.90M 5.90M 5.90M Skupna ponudba 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija BiomeAI je $ 185.33K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BIOMEAI je 5.90M, skupna ponudba pa znaša 10000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 313.95K.