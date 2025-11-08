Današnja cena Biggie

Današnja cena kriptovalute Biggie (BIGGIE) v živo je --, s spremembo 0.52 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BIGGIE v USD je -- na BIGGIE.

Kriptovaluta Biggie je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 171,148, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1,000.00T BIGGIE. V zadnjih 24 urah se je BIGGIE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BIGGIE premaknil +0.19% v zadnji uri in -24.11% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Biggie (BIGGIE)

Tržna kapitalizacija $ 171.15K Volumen (24H) -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 171.15K Zaloga v obtoku 1,000.00T Skupna ponudba 1.0e+15

Trenutna tržna kapitalizacija Biggie je $ 171.15K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BIGGIE je 1,000.00T, skupna ponudba pa znaša 1.0e+15. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 171.15K.