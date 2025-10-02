Tokenomika BIG JIM (BIGJIM)
Tokenomika in analiza cen BIG JIM (BIGJIM)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za BIG JIM (BIGJIM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o BIG JIM (BIGJIM)
BigJim ($BIGJIM) is a memecoin with a mission to inspire strength, discipline, and ambition. Built on the Solana blockchain, it combines high-quality content, community-driven growth, and a long-term vision to lead the memecoin space.
BigJim is focused on delivering value beyond hype. It features the first-ever podcast by a memecoin, releasing weekly episodes and daily clips across social platforms to educate, motivate, and engage its audience.
This project is built for those who value principles, strategy, and resilience. It’s designed as a long-term investment with a focus on building a legacy and empowering a community committed to real growth and impact.
Tokenomika BIG JIM (BIGJIM): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike BIG JIM (BIGJIM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov BIGJIM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BIGJIM.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko BIGJIM, raziščite ceno žetona BIGJIM v živo!
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
