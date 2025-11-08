Današnja cena Biden Coin

Današnja cena kriptovalute Biden Coin (BIDEN) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BIDEN v USD je -- na BIDEN.

Kriptovaluta Biden Coin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 322,123, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00B BIDEN. V zadnjih 24 urah se je BIDEN trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BIDEN premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Biden Coin (BIDEN)

Tržna kapitalizacija $ 322.12K$ 322.12K $ 322.12K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 322.12K$ 322.12K $ 322.12K Zaloga v obtoku 100.00B 100.00B 100.00B Skupna ponudba 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

