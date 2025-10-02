Tokenomika Biaoqing TRON (BIAO)
Tokenomika in analiza cen Biaoqing TRON (BIAO)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Biaoqing TRON (BIAO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Biaoqing TRON (BIAO)
A memecoin of the biggest meme in China known as Biaoqing, deployed and created on the Chinese chain of Justin Sun; Tron.
A panda that represents different facial expressions - 'biaoqing' translates to 'facial expression' hence all the memes having different expressions.
Biaoqing represents a strong cult like community due to the amount of support and backing this panda meme has not only in China but also world-wide.
Tokenomika Biaoqing TRON (BIAO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Biaoqing TRON (BIAO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov BIAO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BIAO.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko BIAO, raziščite ceno žetona BIAO v živo!
