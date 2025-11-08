Današnja cena BETRMINT

Današnja cena kriptovalute BETRMINT (BETR) v živo je $ 0.0000113, s spremembo 4.16 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BETR v USD je $ 0.0000113 na BETR.

Kriptovaluta BETRMINT je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,131,455, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00B BETR. V zadnjih 24 urah se je BETR trgovalo med $ 0.00001064 (najnižje) in $ 0.00001184 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00001809, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000805.

V kratkoročni uspešnosti se je BETR premaknil +0.11% v zadnji uri in -15.67% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije BETRMINT (BETR)

Tržna kapitalizacija $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Zaloga v obtoku 100.00B 100.00B 100.00B Skupna ponudba 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Trenutna tržna kapitalizacija BETRMINT je $ 1.13M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BETR je 100.00B, skupna ponudba pa znaša 99999999999.99998. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.13M.