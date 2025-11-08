Današnja cena Beta Finance

Današnja cena kriptovalute Beta Finance (BETA) v živo je $ 0.00889645, s spremembo 2.06 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BETA v USD je $ 0.00889645 na BETA.

Kriptovaluta Beta Finance je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,886,476, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B BETA. V zadnjih 24 urah se je BETA trgovalo med $ 0.00839992 (najnižje) in $ 0.00899197 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 3.45, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BETA premaknil -0.38% v zadnji uri in -2.51% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Beta Finance (BETA)

Tržna kapitalizacija $ 8.89M$ 8.89M $ 8.89M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 8.89M$ 8.89M $ 8.89M Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

