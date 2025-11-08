Današnja cena Bestcoin

Današnja cena kriptovalute Bestcoin (BEST) v živo je --, s spremembo 3.88 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BEST v USD je -- na BEST.

Kriptovaluta Bestcoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 78,706, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 67.24B BEST. V zadnjih 24 urah se je BEST trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BEST premaknil +0.70% v zadnji uri in -3.35% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Bestcoin (BEST)

Trenutna tržna kapitalizacija Bestcoin je $ 78.71K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BEST je 67.24B, skupna ponudba pa znaša 67244836038.92847. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 78.71K.