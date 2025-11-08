Današnja cena BESC MONEY

Današnja cena kriptovalute BESC MONEY (MONEY) v živo je $ 14.42, s spremembo 0.09 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MONEY v USD je $ 14.42 na MONEY.

Kriptovaluta BESC MONEY je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 638,577, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 44.19K MONEY. V zadnjih 24 urah se je MONEY trgovalo med $ 14.2 (najnižje) in $ 15.0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 39.54, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 14.0.

V kratkoročni uspešnosti se je MONEY premaknil +0.23% v zadnji uri in -12.79% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije BESC MONEY (MONEY)

Tržna kapitalizacija $ 638.58K$ 638.58K $ 638.58K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 638.58K$ 638.58K $ 638.58K Zaloga v obtoku 44.19K 44.19K 44.19K Skupna ponudba 44,191.0418377632 44,191.0418377632 44,191.0418377632

Trenutna tržna kapitalizacija BESC MONEY je $ 638.58K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MONEY je 44.19K, skupna ponudba pa znaša 44191.0418377632. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 638.58K.