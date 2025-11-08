Današnja cena Berkshire Hathaway xStock

Današnja cena kriptovalute Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) v živo je $ 513.97, s spremembo 1.85 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BRK.BX v USD je $ 513.97 na BRK.BX.

Kriptovaluta Berkshire Hathaway xStock je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 846,193, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.65K BRK.BX. V zadnjih 24 urah se je BRK.BX trgovalo med $ 504.59 (najnižje) in $ 513.98 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 546.27, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 477.38.

V kratkoročni uspešnosti se je BRK.BX premaknil -0.00% v zadnji uri in +5.62% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX)

Tržna kapitalizacija $ 846.19K$ 846.19K $ 846.19K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 11.92M$ 11.92M $ 11.92M Zaloga v obtoku 1.65K 1.65K 1.65K Skupna ponudba 23,199.99952743 23,199.99952743 23,199.99952743

