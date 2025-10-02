Tokenomika BeraXBT (BIXBT)
Tokenomika in analiza cen BeraXBT (BIXBT)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za BeraXBT (BIXBT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o BeraXBT (BIXBT)
BeraXBT is a social media and on-chain AI Agent focused on the Berachain ecosystem. It provides users with access to the Terminal, where they can explore real-time reports on farming strategies, ecosystem trends, and market data. It also offers Vaults that automatically manage and deploy user capital based on on-chain and market sentiment signals, optimizing yield and risk. Access to both the Terminal and Vaults is unlocked through staking the BeraXBT token.
Tokenomika BeraXBT (BIXBT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike BeraXBT (BIXBT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov BIXBT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BIXBT.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko BIXBT, raziščite ceno žetona BIXBT v živo!
Napoved cene BIXBT
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BIXBT? Naša stran za napovedovanje cen BIXBT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti