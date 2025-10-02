Odkrijte ključne vpoglede v BeraXBT (BIXBT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za BeraXBT (BIXBT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

BeraXBT is a social media and on-chain AI Agent focused on the Berachain ecosystem. It provides users with access to the Terminal, where they can explore real-time reports on farming strategies, ecosystem trends, and market data. It also offers Vaults that automatically manage and deploy user capital based on on-chain and market sentiment signals, optimizing yield and risk. Access to both the Terminal and Vaults is unlocked through staking the BeraXBT token.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BIXBT, raziščite ceno žetona BIXBT v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov BIXBT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike BeraXBT (BIXBT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BIXBT? Naša stran za napovedovanje cen BIXBT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

