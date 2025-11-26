Kaj je BBB

Tokenomika Beny Bad Boy (BBB) Odkrijte ključne vpoglede v Beny Bad Boy (BBB), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen Beny Bad Boy (BBB) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Beny Bad Boy (BBB), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 7.53M $ 7.53M $ 7.53M Skupna ponudba: $ 2.38B $ 2.38B $ 2.38B Razpoložljivi obtok: $ 2.38B $ 2.38B $ 2.38B FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 7.53M $ 7.53M $ 7.53M Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.00514351 $ 0.00514351 $ 0.00514351 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cena: $ 0.00316186 $ 0.00316186 $ 0.00316186 Preberite več o ceni Beny Bad Boy (BBB) Kupite BBB zdaj!

Informacije o Beny Bad Boy (BBB) Uradna spletna stran: https://bbbpump.fun

Tokenomika Beny Bad Boy (BBB): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Beny Bad Boy (BBB) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov BBB, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BBB. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko BBB, raziščite ceno žetona BBB v živo!

