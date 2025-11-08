Današnja cena Beny Bad Boy

Današnja cena kriptovalute Beny Bad Boy (BBB) v živo je $ 0.00316186, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BBB v USD je $ 0.00316186 na BBB.

Kriptovaluta Beny Bad Boy je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 7,534,416, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.38B BBB. V zadnjih 24 urah se je BBB trgovalo med $ 0.00316186 (najnižje) in $ 0.00316186 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00514351, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BBB premaknil 0.00% v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Beny Bad Boy (BBB)

Tržna kapitalizacija $ 7.53M$ 7.53M $ 7.53M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 7.53M$ 7.53M $ 7.53M Zaloga v obtoku 2.38B 2.38B 2.38B Skupna ponudba 2,382,904,000.0 2,382,904,000.0 2,382,904,000.0

