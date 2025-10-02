Tokenomika believe in somETHing (SOMETHING)
Informacije o believe in somETHing (SOMETHING)
Believe in SomETHing is a meme community token created based on a slogan from the Ethereum Foundation designed to inspire belief and unity. Built on the ETH blockchain, it boasts a total supply of 420,690,000,000 tokens, features 0% tax, and has a burned liquidity pool—ensuring decentralization. Believe in SomETHing is a community-driven project that encourages users to simply "believe in somETHing.
Tokenomika believe in somETHing (SOMETHING): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike believe in somETHing (SOMETHING) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SOMETHING, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SOMETHING.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SOMETHING, raziščite ceno žetona SOMETHING v živo!
Napoved cene SOMETHING
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SOMETHING? Naša stran za napovedovanje cen SOMETHING združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
