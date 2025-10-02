Odkrijte ključne vpoglede v believe in somETHing (SOMETHING), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Believe in SomETHing is a meme community token created based on a slogan from the Ethereum Foundation designed to inspire belief and unity. Built on the ETH blockchain, it boasts a total supply of 420,690,000,000 tokens, features 0% tax, and has a burned liquidity pool—ensuring decentralization. Believe in SomETHing is a community-driven project that encourages users to simply "believe in somETHing.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SOMETHING, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike believe in somETHing (SOMETHING) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

