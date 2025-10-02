Tokenomika Beliefteam (BELIEFTEAM)
Tokenomika in analiza cen Beliefteam (BELIEFTEAM)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Beliefteam (BELIEFTEAM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Beliefteam (BELIEFTEAM)
BeliefTeam is a platform designed to empower founders who launch tokens on @believeapp by giving them real tools to build and grow. It starts with AI-generated project ideas, then evolves into Founder Cards to share your vision, and now introduces Micro Sprints — an AI cofounder that breaks your idea into actionable tasks. Soon, anyone will be able to contribute and earn. It’s execution at Web3 speed.
Tokenomika Beliefteam (BELIEFTEAM): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Beliefteam (BELIEFTEAM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov BELIEFTEAM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BELIEFTEAM.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko BELIEFTEAM, raziščite ceno žetona BELIEFTEAM v živo!
Napoved cene BELIEFTEAM
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BELIEFTEAM? Naša stran za napovedovanje cen BELIEFTEAM združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti