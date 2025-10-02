Tokenomika Behodler (EYE)
Tokenomika in analiza cen Behodler (EYE)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Behodler (EYE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Behodler (EYE)
Behodler is an efficient, low gas, single sided AMM with a universal liquidity token powered by MEV capturing tokenomics. While offering lower impermanent loss than traditional AMMs, Behodler shines as a wholesaler of yield strategies typically found on layer 2: for half the gas of a trade on Uniswap, you can zap into and out of your favourite mainnet yield farms.
Eye is the deflationary governance token for Behodler. While most governance tokens are for little more than voting, Behodler burns EYE every chance it gets to glean the truth that comes from requiring participants stake skin in the game.
Tokenomika Behodler (EYE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Behodler (EYE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov EYE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov EYE.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko EYE, raziščite ceno žetona EYE v živo!
