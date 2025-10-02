Odkrijte ključne vpoglede v Behodler (EYE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Behodler (EYE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Behodler is an efficient, low gas, single sided AMM with a universal liquidity token powered by MEV capturing tokenomics. While offering lower impermanent loss than traditional AMMs, Behodler shines as a wholesaler of yield strategies typically found on layer 2: for half the gas of a trade on Uniswap, you can zap into and out of your favourite mainnet yield farms.

Eye is the deflationary governance token for Behodler. While most governance tokens are for little more than voting, Behodler burns EYE every chance it gets to glean the truth that comes from requiring participants stake skin in the game.

Zdaj, ko razumete tokenomiko EYE, raziščite ceno žetona EYE v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov EYE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Behodler (EYE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal EYE? Naša stran za napovedovanje cen EYE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

