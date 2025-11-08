Današnja cena Beercoin 2

Današnja cena kriptovalute Beercoin 2 (BEER2) v živo je --, s spremembo 3.66 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BEER2 v USD je -- na BEER2.

Kriptovaluta Beercoin 2 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 97,257, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 395.56B BEER2. V zadnjih 24 urah se je BEER2 trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BEER2 premaknil -0.79% v zadnji uri in -14.66% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Beercoin 2 (BEER2)

Tržna kapitalizacija $ 97.26K$ 97.26K $ 97.26K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 129.85K$ 129.85K $ 129.85K Zaloga v obtoku 395.56B 395.56B 395.56B Skupna ponudba 528,111,405,983.0524 528,111,405,983.0524 528,111,405,983.0524

Trenutna tržna kapitalizacija Beercoin 2 je $ 97.26K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BEER2 je 395.56B, skupna ponudba pa znaša 528111405983.0524. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 129.85K.