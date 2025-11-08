BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Beercoin 2 v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija BEER2 je 97,257 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BEER2 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Beercoin 2 v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija BEER2 je 97,257 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BEER2 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena 1 BEER2 v USD v živo:

+3.60%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb.
Beercoin 2 (BEER2) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:31:13 (UTC+8)

Današnja cena Beercoin 2

Današnja cena kriptovalute Beercoin 2 (BEER2) v živo je --, s spremembo 3.66 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BEER2 v USD je -- na BEER2.

Kriptovaluta Beercoin 2 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 97,257, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 395.56B BEER2. V zadnjih 24 urah se je BEER2 trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BEER2 premaknil -0.79% v zadnji uri in -14.66% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Beercoin 2 (BEER2)

$ 97.26K
$ 97.26K$ 97.26K

$ 129.85K
$ 129.85K$ 129.85K

395.56B
395.56B 395.56B

528,111,405,983.0524
528,111,405,983.0524 528,111,405,983.0524

Trenutna tržna kapitalizacija Beercoin 2 je $ 97.26K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BEER2 je 395.56B, skupna ponudba pa znaša 528111405983.0524. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 129.85K.

Zgodovina cene Beercoin 2, USD

+3.66%

-14.66%

-14.66%

Zgodovina cen Beercoin 2 (BEER2) v USD

Danes je bila sprememba cene Beercoin 2 v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Beercoin 2 v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Beercoin 2 v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Beercoin 2 v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+3.66%
30 dni$ 0-34.05%
60 dni$ 0-38.44%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Beercoin 2

Napoved cene Beercoin 2 (BEER2) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BEER2 v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Beercoin 2 (BEER2) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Beercoin 2 lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Beercoin 2 v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BEER2 za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Beercoin 2.

Kaj je Beercoin 2 (BEER2)

While Beercoin has brought together a vibrant community and now is the time to make it even better and stronger than ever. Let’s get back to the bar and bring excitement and joy with us! Why Beer 2.0? A letter to better community Have you ever dreamt of a better version of $BEER? Stronger, more foamy, more perfect. Just sip $BEER 2.0. Beer 2.0 will feature a streamlined token distribution, reducing the total supply to enhance scarcity and value. This approach mirrors the effective strategies seen in projects like Trump Coin, which launched with a total supply of 1 billion tokens, with 80% allocated to creators and affiliates, and 20% made available to the public

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Beercoin 2 (BEER2)

Bela knjiga
Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Beercoin 2

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Beercoin 2?
Če bi kriptovaluta Beercoin 2 rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Beercoin 2.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:31:13 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Beercoin 2 (BEER2)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

