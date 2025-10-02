Tokenomika Beeper Coin (BEEPER)
Tokenomika in analiza cen Beeper Coin (BEEPER)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Beeper Coin (BEEPER), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Beeper Coin (BEEPER)
Beeper is a self-evolving Intent Agent designed to help users seamlessly interact with Web3 across any platform. Currently, users can effortlessly deploy, purchase, and tips crypto assets via @BeeperAI on Twitter.
Key features:
-
Natural Language Intent Understanding: By accurately identifying user intent, Beeper can perform corresponding blockchain actions based on natural language commands.
-
Seamless Blockchain Interaction: No need for complex tools or wallets, Beeper allows Twitter users to directly interact with the blockchain and manage any crypto assets.
-
Self-Evolving Learning Capability: Beeper has the ability to self-learn, continuously optimizing its services based on user history and feedback, providing a more personalized experience.
-
Multi-Chain Support: In addition to supporting the current BNB Chain, Beeper plans to expand to multiple blockchain networks in the future to meet users’ cross-chain needs.
Vision - Empowering billion users to intelligently interact with Web3.
Beeper aims to redefine the way users interact with blockchain technology by introducing intent-driven transactions. Its goals include:
-
Enabling anyone to seamlessly interact with the blockchain across any platform through natural language or voice commands.
-
Abstracting the complexity of blockchain to provide users with a simple and user-friendly entry point.
-
Offering comprehensive support for Web2 users transitioning to the Web3 ecosystem.
Tokenomika Beeper Coin (BEEPER): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Beeper Coin (BEEPER) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov BEEPER, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BEEPER.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko BEEPER, raziščite ceno žetona BEEPER v živo!
Napoved cene BEEPER
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BEEPER? Naša stran za napovedovanje cen BEEPER združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
