Tokenomika Beem Communication (BEEM)

Odkrijte ključne vpoglede v Beem Communication (BEEM), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 05:54:03 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Beem Communication (BEEM)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Beem Communication (BEEM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 641.11K
Skupna ponudba:
$ 999.99M
Razpoložljivi obtok:
$ 999.99M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 641.11K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00145202
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00056609
Trenutna cena:
$ 0.00063853
Informacije o Beem Communication (BEEM)

Beem is a decentralized communication protocol built on the Solana blockchain that enables secure, fast, and censorship-resistant messaging. It leverages Solana’s high throughput and low transaction costs to provide a scalable and efficient platform for real-time communication without relying on centralized servers. The BEEM token serves multiple purposes: it is used to pay for network services, incentivize node operators, and empower holders with decentralized governance rights. By combining blockchain technology with instant messaging, Beem aims to revolutionize secure communication in the Web3 ecosystem, fostering privacy, transparency, and user control.

Uradna spletna stran:
https://www.beem.me/
Bela knjiga:
https://www.beem.me/whitepaper

Tokenomika Beem Communication (BEEM): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Beem Communication (BEEM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov BEEM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BEEM.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BEEM, raziščite ceno žetona BEEM v živo!

Napoved cene BEEM

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BEEM? Naša stran za napovedovanje cen BEEM združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

