Tokenomika Bedrock BTC (BRBTC)

Odkrijte ključne vpoglede v Bedrock BTC (BRBTC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 03:50:20 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Bedrock BTC (BRBTC)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Bedrock BTC (BRBTC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 49.44M
Skupna ponudba:
$ 425.59
Razpoložljivi obtok:
$ 425.59
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 49.44M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 623,585
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 70,739
Trenutna cena:
$ 116,166
Informacije o Bedrock BTC (BRBTC)

brBTC is Bedrock's innovative BTC yield product, designed to maximize returns by leveraging multiple restaking protocols. Launching natively on both Ethereum and BNB, brBTC is a Liquid Restaking Token (LRT) that combines the power of diverse BTC derivative assets with Bedrock's advanced restaking strategies.

With brBTC, users can deposit a variety of BTC derivatives to generate yield from a curated selection of restaking protocols. This product provides a seamless, efficient, and secure way to earn rewards from BTC assets across two major blockchain ecosystems.

Uradna spletna stran:
https://www.bedrock.technology/

Tokenomika Bedrock BTC (BRBTC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Bedrock BTC (BRBTC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov BRBTC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BRBTC.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BRBTC, raziščite ceno žetona BRBTC v živo!

Napoved cene BRBTC

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BRBTC? Naša stran za napovedovanje cen BRBTC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

