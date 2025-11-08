Današnja cena Beavers by CEDEN

Današnja cena kriptovalute Beavers by CEDEN (BEAVER) v živo je $ 0.00013395, s spremembo 5.51 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BEAVER v USD je $ 0.00013395 na BEAVER.

Kriptovaluta Beavers by CEDEN je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 903,499, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 6.72B BEAVER. V zadnjih 24 urah se je BEAVER trgovalo med $ 0.00012486 (najnižje) in $ 0.00013553 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00018937, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00008098.

V kratkoročni uspešnosti se je BEAVER premaknil -0.59% v zadnji uri in -6.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Beavers by CEDEN (BEAVER)

Tržna kapitalizacija $ 903.50K$ 903.50K $ 903.50K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 903.50K$ 903.50K $ 903.50K Zaloga v obtoku 6.72B 6.72B 6.72B Skupna ponudba 6,723,257,311.0 6,723,257,311.0 6,723,257,311.0

