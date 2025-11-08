Današnja cena Beaver Coin

Današnja cena kriptovalute Beaver Coin (BEAVER) v živo je --, s spremembo 10.93 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BEAVER v USD je -- na BEAVER.

Kriptovaluta Beaver Coin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 9,565.82, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 694.48M BEAVER. V zadnjih 24 urah se je BEAVER trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BEAVER premaknil -1.36% v zadnji uri in +27.65% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Beaver Coin (BEAVER)

Tržna kapitalizacija $ 9.57K$ 9.57K $ 9.57K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 9.77K$ 9.77K $ 9.77K Zaloga v obtoku 694.48M 694.48M 694.48M Skupna ponudba 709,650,731.2191441 709,650,731.2191441 709,650,731.2191441

