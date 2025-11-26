Kaj je BEAST

Tokenomika BEAST SELLER (BEAST) Odkrijte ključne vpoglede v BEAST SELLER (BEAST), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen BEAST SELLER (BEAST) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za BEAST SELLER (BEAST), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 307.89K $ 307.89K $ 307.89K Skupna ponudba: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M Razpoložljivi obtok: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 307.89K $ 307.89K $ 307.89K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.101404 $ 0.101404 $ 0.101404 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.00284109 $ 0.00284109 $ 0.00284109 Trenutna cena: $ 0.00443514 $ 0.00443514 $ 0.00443514 Preberite več o ceni BEAST SELLER (BEAST)

Informacije o BEAST SELLER (BEAST) Uradna spletna stran: https://beastseller.art/

Tokenomika BEAST SELLER (BEAST): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike BEAST SELLER (BEAST) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov BEAST, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BEAST. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko BEAST, raziščite ceno žetona BEAST v živo!

Napoved cene BEAST Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BEAST? Naša stran za napovedovanje cen BEAST združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona BEAST zdaj!

