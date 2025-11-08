BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute BEAST SELLER v živo je 0.00624346 USD. Tržna kapitalizacija BEAST je 434,555 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BEAST v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute BEAST SELLER v živo je 0.00624346 USD. Tržna kapitalizacija BEAST je 434,555 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BEAST v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o BEAST

Informacije o ceni BEAST

Kaj je BEAST

Uradna spletna stran BEAST

Tokenomika BEAST

Napoved cen BEAST

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

BEAST SELLER Logotip

BEAST SELLER Cena (BEAST)

Nerazporejeno

Cena 1 BEAST v USD v živo:

$0.00621986
$0.00621986$0.00621986
-1.80%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
BEAST SELLER (BEAST) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:47:35 (UTC+8)

Današnja cena BEAST SELLER

Današnja cena kriptovalute BEAST SELLER (BEAST) v živo je $ 0.00624346, s spremembo 9.71 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BEAST v USD je $ 0.00624346 na BEAST.

Kriptovaluta BEAST SELLER je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 434,555, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 69.42M BEAST. V zadnjih 24 urah se je BEAST trgovalo med $ 0.00495804 (najnižje) in $ 0.00672318 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.101404, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00357844.

V kratkoročni uspešnosti se je BEAST premaknil -0.18% v zadnji uri in -10.18% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije BEAST SELLER (BEAST)

$ 434.56K
$ 434.56K$ 434.56K

--
----

$ 434.56K
$ 434.56K$ 434.56K

69.42M
69.42M 69.42M

69,420,000.0
69,420,000.0 69,420,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija BEAST SELLER je $ 434.56K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BEAST je 69.42M, skupna ponudba pa znaša 69420000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 434.56K.

Zgodovina cene BEAST SELLER, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00495804
$ 0.00495804$ 0.00495804
24H Nizka
$ 0.00672318
$ 0.00672318$ 0.00672318
24H Visoka

$ 0.00495804
$ 0.00495804$ 0.00495804

$ 0.00672318
$ 0.00672318$ 0.00672318

$ 0.101404
$ 0.101404$ 0.101404

$ 0.00357844
$ 0.00357844$ 0.00357844

-0.18%

+9.71%

-10.18%

-10.18%

Zgodovina cen BEAST SELLER (BEAST) v USD

Danes je bila sprememba cene BEAST SELLER v USD $ +0.00055262.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene BEAST SELLER v USD $ -0.0023825161.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene BEAST SELLER v USD $ -0.0051073275.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene BEAST SELLER v USD $ -0.03153180692492897.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00055262+9.71%
30 dni$ -0.0023825161-38.16%
60 dni$ -0.0051073275-81.80%
90 dni$ -0.03153180692492897-83.47%

Napoved cene za kriptovaluto BEAST SELLER

Napoved cene BEAST SELLER (BEAST) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BEAST v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen BEAST SELLER (BEAST) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena BEAST SELLER lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute BEAST SELLER v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BEAST za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute BEAST SELLER.

Kaj je BEAST SELLER (BEAST)

It's a meme coin from Matt Furie universe

Who is Beast Seller?

The new face of the Furieverse. You’ve seen the cover of Cortex Vertex - yeah, that’s Beast. Not just on the cover. He is the cover! Beast is pure chaos, cosmic swagger and meme magic rolled into one feral package. Nobody can define him - and that’s exactly the point. He’s not here to explain. He’s here to explode. From the mind of Matt Furie, Beast follows front cover legends like Pepe, Brett, Andy, Landwolf, and Hoppy. Their charts went vertical. Beast is next. History is being drawn. Don’t fade the cover character.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir BEAST SELLER (BEAST)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o BEAST SELLER

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta BEAST SELLER?
Če bi kriptovaluta BEAST SELLER rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute BEAST SELLER.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:47:35 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti BEAST SELLER (BEAST)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti BEAST SELLER

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.5300
$0.5300$0.5300

+960.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000019052
$0.000019052$0.000019052

+217.53%

Flux

Flux

FLUX

$0.29561
$0.29561$0.29561

+170.38%

DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.00000000002584
$0.00000000002584$0.00000000002584

+61.70%

0G

0G

0G

$1.544
$1.544$1.544

+47.89%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.