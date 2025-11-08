Današnja cena BEAST SELLER

Današnja cena kriptovalute BEAST SELLER (BEAST) v živo je $ 0.00624346, s spremembo 9.71 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BEAST v USD je $ 0.00624346 na BEAST.

Kriptovaluta BEAST SELLER je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 434,555, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 69.42M BEAST. V zadnjih 24 urah se je BEAST trgovalo med $ 0.00495804 (najnižje) in $ 0.00672318 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.101404, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00357844.

V kratkoročni uspešnosti se je BEAST premaknil -0.18% v zadnji uri in -10.18% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije BEAST SELLER (BEAST)

Tržna kapitalizacija $ 434.56K$ 434.56K $ 434.56K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 434.56K$ 434.56K $ 434.56K Zaloga v obtoku 69.42M 69.42M 69.42M Skupna ponudba 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija BEAST SELLER je $ 434.56K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BEAST je 69.42M, skupna ponudba pa znaša 69420000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 434.56K.