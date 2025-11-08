Današnja cena Bearn BERA

Današnja cena kriptovalute Bearn BERA (YBERA) v živo je $ 2.94, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz YBERA v USD je $ 2.94 na YBERA.

Kriptovaluta Bearn BERA je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 17,548.79, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.94K YBERA. V zadnjih 24 urah se je YBERA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 2.98, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 2.25.

V kratkoročni uspešnosti se je YBERA premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Bearn BERA (YBERA)

Tržna kapitalizacija $ 17.55K$ 17.55K $ 17.55K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.69K$ 5.69K $ 5.69K Zaloga v obtoku 1.94K 1.94K 1.94K Skupna ponudba 1,935.534303232616 1,935.534303232616 1,935.534303232616

