Današnja cena Bean Coin

Današnja cena kriptovalute Bean Coin (BEAN) v živo je --, s spremembo 6.09 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BEAN v USD je -- na BEAN.

Kriptovaluta Bean Coin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 457,410, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 898.53M BEAN. V zadnjih 24 urah se je BEAN trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00223583, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BEAN premaknil +0.17% v zadnji uri in -18.36% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Bean Coin (BEAN)

Tržna kapitalizacija $ 457.41K$ 457.41K $ 457.41K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 457.41K$ 457.41K $ 457.41K Zaloga v obtoku 898.53M 898.53M 898.53M Skupna ponudba 898,525,811.8161958 898,525,811.8161958 898,525,811.8161958

