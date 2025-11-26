Kaj je BDC DANA

Tokenomika BDC COIN (BDC DANA) Odkrijte ključne vpoglede v BDC COIN (BDC DANA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen BDC COIN (BDC DANA) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za BDC COIN (BDC DANA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 4.98K $ 4.98K $ 4.98K Skupna ponudba: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Razpoložljivi obtok: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 4.98K $ 4.98K $ 4.98K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.01070641 $ 0.01070641 $ 0.01070641 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Preberite več o ceni BDC COIN (BDC DANA) Kupite BDC DANA zdaj!

Informacije o BDC COIN (BDC DANA) Uradna spletna stran: https://www.btcdana.com

Tokenomika BDC COIN (BDC DANA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike BDC COIN (BDC DANA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov BDC DANA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BDC DANA. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko BDC DANA, raziščite ceno žetona BDC DANA v živo!

Napoved cene BDC DANA Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BDC DANA? Naša stran za napovedovanje cen BDC DANA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona BDC DANA zdaj!

