Današnja cena BCGame Coin

Današnja cena kriptovalute BCGame Coin (BC) v živo je $ 0.00853588, s spremembo 2.97 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BC v USD je $ 0.00853588 na BC.

Kriptovaluta BCGame Coin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 85,340,238, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 9.99B BC. V zadnjih 24 urah se je BC trgovalo med $ 0.008191 (najnižje) in $ 0.00872347 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01100698, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00291432.

V kratkoročni uspešnosti se je BC premaknil -0.42% v zadnji uri in -3.91% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije BCGame Coin (BC)

Tržna kapitalizacija $ 85.34M$ 85.34M $ 85.34M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 85.34M$ 85.34M $ 85.34M Zaloga v obtoku 9.99B 9.99B 9.99B Skupna ponudba 9,989,698,996.149933 9,989,698,996.149933 9,989,698,996.149933

Trenutna tržna kapitalizacija BCGame Coin je $ 85.34M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BC je 9.99B, skupna ponudba pa znaša 9989698996.149933. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 85.34M.