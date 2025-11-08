Današnja cena basilica

Današnja cena kriptovalute basilica (SN39) v živo je $ 3.1, s spremembo 2.91 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SN39 v USD je $ 3.1 na SN39.

Kriptovaluta basilica je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,356,804, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.71M SN39. V zadnjih 24 urah se je SN39 trgovalo med $ 2.82 (najnižje) in $ 3.39 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 15.73, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.517387.

V kratkoročni uspešnosti se je SN39 premaknil -0.31% v zadnji uri in -27.46% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije basilica (SN39)

Tržna kapitalizacija $ 8.36M$ 8.36M $ 8.36M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 8.36M$ 8.36M $ 8.36M Zaloga v obtoku 2.71M 2.71M 2.71M Skupna ponudba 2,707,078.927553998 2,707,078.927553998 2,707,078.927553998

Trenutna tržna kapitalizacija basilica je $ 8.36M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SN39 je 2.71M, skupna ponudba pa znaša 2707078.927553998. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 8.36M.