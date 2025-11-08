Današnja cena BaseShake

Današnja cena kriptovalute BaseShake (BASESHAKE) v živo je $ 0.00136321, s spremembo 2.60 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BASESHAKE v USD je $ 0.00136321 na BASESHAKE.

Kriptovaluta BaseShake je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,366,448, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B BASESHAKE. V zadnjih 24 urah se je BASESHAKE trgovalo med $ 0.00113792 (najnižje) in $ 0.00150903 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00373689, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00011161.

V kratkoročni uspešnosti se je BASESHAKE premaknil -0.09% v zadnji uri in +0.76% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije BaseShake (BASESHAKE)

Tržna kapitalizacija $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija BaseShake je $ 1.37M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BASESHAKE je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.37M.