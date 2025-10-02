Tokenomika BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND)
Informacije o BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND)
Unveiling next-gen AI agents
They manage wallets, trade, monitor video streams, and execute tasks autonomously—all while living on-chain with full transparency.
These agents can also engage in real-time conversations with humans to tackle tasks.
Watch them pursue long-term objectives and handle finances independently, sharing every thought along the way.
Trading Agent with Social Sentiments, Scam Detection, News, DCA / SL / TP
Tokenomika BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov $HOUND, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov $HOUND.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko $HOUND, raziščite ceno žetona $HOUND v živo!
Napoved cene $HOUND
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal $HOUND? Naša stran za napovedovanje cen $HOUND združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
