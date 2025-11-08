Današnja cena Base Velocimeter

Današnja cena kriptovalute Base Velocimeter (BVM) v živo je $ 0.00304851, s spremembo 0.49 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BVM v USD je $ 0.00304851 na BVM.

Kriptovaluta Base Velocimeter je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 17,644.05, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 5.79M BVM. V zadnjih 24 urah se je BVM trgovalo med $ 0.00302093 (najnižje) in $ 0.00305799 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.787331, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00138317.

V kratkoročni uspešnosti se je BVM premaknil -- v zadnji uri in -8.47% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Base Velocimeter (BVM)

Tržna kapitalizacija $ 17.64K$ 17.64K $ 17.64K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 46.07K$ 46.07K $ 46.07K Zaloga v obtoku 5.79M 5.79M 5.79M Skupna ponudba 15,113,213.84024462 15,113,213.84024462 15,113,213.84024462

