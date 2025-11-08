BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Base Carbon Tonne v živo je 0.219104 USD. Tržna kapitalizacija BCT je 4,623,995 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BCT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Base Carbon Tonne v živo je 0.219104 USD. Tržna kapitalizacija BCT je 4,623,995 USD. Spremljajte posodobitve cen iz BCT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o BCT

Informacije o ceni BCT

Kaj je BCT

Bela knjiga BCT

Uradna spletna stran BCT

Tokenomika BCT

Napoved cen BCT

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Base Carbon Tonne Logotip

Base Carbon Tonne Cena (BCT)

Nerazporejeno

Cena 1 BCT v USD v živo:

$0.219104
$0.219104$0.219104
+0.10%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Base Carbon Tonne (BCT) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:50:44 (UTC+8)

Današnja cena Base Carbon Tonne

Današnja cena kriptovalute Base Carbon Tonne (BCT) v živo je $ 0.219104, s spremembo 0.11 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BCT v USD je $ 0.219104 na BCT.

Kriptovaluta Base Carbon Tonne je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,623,995, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 21.11M BCT. V zadnjih 24 urah se je BCT trgovalo med $ 0.21657 (najnižje) in $ 0.220089 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 8.6, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.145607.

V kratkoročni uspešnosti se je BCT premaknil -- v zadnji uri in -13.37% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Base Carbon Tonne (BCT)

$ 4.62M
$ 4.62M$ 4.62M

--
----

$ 4.62M
$ 4.62M$ 4.62M

21.11M
21.11M 21.11M

21,106,186.28652228
21,106,186.28652228 21,106,186.28652228

Trenutna tržna kapitalizacija Base Carbon Tonne je $ 4.62M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BCT je 21.11M, skupna ponudba pa znaša 21106186.28652228. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 4.62M.

Zgodovina cene Base Carbon Tonne, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.21657
$ 0.21657$ 0.21657
24H Nizka
$ 0.220089
$ 0.220089$ 0.220089
24H Visoka

$ 0.21657
$ 0.21657$ 0.21657

$ 0.220089
$ 0.220089$ 0.220089

$ 8.6
$ 8.6$ 8.6

$ 0.145607
$ 0.145607$ 0.145607

--

+0.11%

-13.37%

-13.37%

Zgodovina cen Base Carbon Tonne (BCT) v USD

Danes je bila sprememba cene Base Carbon Tonne v USD $ +0.00024414.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Base Carbon Tonne v USD $ -0.0343659584.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Base Carbon Tonne v USD $ +0.0104061911.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Base Carbon Tonne v USD $ +0.02634168456737274.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00024414+0.11%
30 dni$ -0.0343659584-15.68%
60 dni$ +0.0104061911+4.75%
90 dni$ +0.02634168456737274+13.67%

Napoved cene za kriptovaluto Base Carbon Tonne

Napoved cene Base Carbon Tonne (BCT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BCT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Base Carbon Tonne (BCT) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Base Carbon Tonne lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Base Carbon Tonne v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BCT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Base Carbon Tonne.

Kaj je Base Carbon Tonne (BCT)

Base Carbon Tonnes (BCT) is a reference token representing one tonne of carbon from the Verra Verified Carbon Unit (VCU) registry from 2008 or later, bridged by the Toucan Protocol. Verra is the dominant voluntary carbon credit issuer and each VCU minted in their registry represents a real emissions saving from a project, that has been measured and audited by independent third parties. The Toucan Bridge is the first to allow any user to bridge their VCUs into crypto, and because it is a fungible ERC 20 token it can directly be integrated into any DeFi application. BCT is a foundational building block to enable an open regenerative finance ecosystem.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Base Carbon Tonne (BCT)

Bela knjiga
Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Base Carbon Tonne

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Base Carbon Tonne?
Če bi kriptovaluta Base Carbon Tonne rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Base Carbon Tonne.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:50:44 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Base Carbon Tonne (BCT)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Base Carbon Tonne

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.9855
$0.9855$0.9855

+1,871.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000056588
$0.000056588$0.000056588

+843.13%

Flux

Flux

FLUX

$0.24023
$0.24023$0.24023

+119.72%

0G

0G

0G

$1.534
$1.534$1.534

+46.93%

S

S

S

$0.1826
$0.1826$0.1826

+37.70%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.