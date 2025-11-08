Današnja cena Base Carbon Tonne

Današnja cena kriptovalute Base Carbon Tonne (BCT) v živo je $ 0.219104, s spremembo 0.11 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BCT v USD je $ 0.219104 na BCT.

Kriptovaluta Base Carbon Tonne je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,623,995, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 21.11M BCT. V zadnjih 24 urah se je BCT trgovalo med $ 0.21657 (najnižje) in $ 0.220089 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 8.6, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.145607.

V kratkoročni uspešnosti se je BCT premaknil -- v zadnji uri in -13.37% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Base Carbon Tonne (BCT)

Tržne informacije Base Carbon Tonne (BCT)

Tržna kapitalizacija $ 4.62M
Volumen (24H) --
Popolnoma razredčna tržna kapitalizacija $ 4.62M
Zaloga v obtoku 21.11M
Skupna ponudba 21,106,186.28652228

