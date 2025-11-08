Današnja cena BARKcoin

Današnja cena kriptovalute BARKcoin (BARKCOIN) v živo je --, s spremembo 3.03 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BARKCOIN v USD je -- na BARKCOIN.

Kriptovaluta BARKcoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 44,879, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.77M BARKCOIN. V zadnjih 24 urah se je BARKCOIN trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00336104, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BARKCOIN premaknil -0.30% v zadnji uri in -10.58% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije BARKcoin (BARKCOIN)

Tržna kapitalizacija $ 44.88K$ 44.88K $ 44.88K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 44.88K$ 44.88K $ 44.88K Zaloga v obtoku 999.77M 999.77M 999.77M Skupna ponudba 999,773,496.793673 999,773,496.793673 999,773,496.793673

