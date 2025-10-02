Odkrijte ključne vpoglede v Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

The project is a token based off this character, with the inspiration of the project coming from the success of the Nailong token (ticker: NAILONG). The project team found the token sitting abandoned and decided to do a CTO.

Baolong is a chubby blue eggshell dragon with bright blue eyes and small wings who appears in the Nailong cartoon, exuding confidence with a mischievous and proud personality.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov BAOLONG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

