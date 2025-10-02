Odkrijte ključne vpoglede v BaoBaoSol (BAOS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za BaoBaoSol (BAOS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

BaoBaoSol is the token behind a community on several social media channels. They created a community focused on sharing crypto insights and objective sources relevant to cryptocurrency. The priorities are education and fun.The token is fully minted. Liquid pool is secured as LP token is burnt.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BAOS, raziščite ceno žetona BAOS v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov BAOS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike BaoBaoSol (BAOS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BAOS? Naša stran za napovedovanje cen BAOS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

