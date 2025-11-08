Današnja cena Banmao

Današnja cena kriptovalute Banmao (BANMAO) v živo je --, s spremembo 3.15 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BANMAO v USD je -- na BANMAO.

Kriptovaluta Banmao je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 40,507, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B BANMAO. V zadnjih 24 urah se je BANMAO trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BANMAO premaknil -3.64% v zadnji uri in +15.30% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Banmao (BANMAO)

Tržna kapitalizacija $ 40.51K$ 40.51K $ 40.51K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 40.51K$ 40.51K $ 40.51K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

