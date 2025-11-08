Današnja cena BankrStrategy

Današnja cena kriptovalute BankrStrategy (BNKSTR) v živo je --, s spremembo 2.13 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BNKSTR v USD je -- na BNKSTR.

Kriptovaluta BankrStrategy je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,589.64, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 941.85M BNKSTR. V zadnjih 24 urah se je BNKSTR trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BNKSTR premaknil -0.13% v zadnji uri in -44.95% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 142.44.

Tržne informacije BankrStrategy (BNKSTR)

Tržna kapitalizacija $ 4.59K$ 4.59K $ 4.59K Volumen (24H) $ 142.44$ 142.44 $ 142.44 Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 4.59K$ 4.59K $ 4.59K Zaloga v obtoku 941.85M 941.85M 941.85M Skupna ponudba 941,845,405.3788316 941,845,405.3788316 941,845,405.3788316

