Današnja cena Band

Današnja cena kriptovalute Band (BAND) v živo je $ 0.491921, s spremembo 7.40 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BAND v USD je $ 0.491921 na BAND.

Kriptovaluta Band je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 81,955,451, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 166.90M BAND. V zadnjih 24 urah se je BAND trgovalo med $ 0.441256 (najnižje) in $ 0.509131 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 22.83, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.203625.

V kratkoročni uspešnosti se je BAND premaknil +0.59% v zadnji uri in -4.98% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Band (BAND)

Tržna kapitalizacija $ 81.96M$ 81.96M $ 81.96M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 82.39M$ 82.39M $ 82.39M Zaloga v obtoku 166.90M 166.90M 166.90M Skupna ponudba 167,784,198.20832 167,784,198.20832 167,784,198.20832

Trenutna tržna kapitalizacija Band je $ 81.96M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BAND je 166.90M, skupna ponudba pa znaša 167784198.20832. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 82.39M.