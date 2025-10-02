Odkrijte ključne vpoglede v Bamboo on Base (BAMBOO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Bamboo on Base (BAMBOO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

This is a meme coin on BASE. It was started by a very experienced team, with the meme character being a panda, who wants to have fun with his community.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BAMBOO, raziščite ceno žetona BAMBOO v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov BAMBOO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Bamboo on Base (BAMBOO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

