Današnja cena kriptovalute Balsa MM Fund (BMMF) v živo je $ 0.075792, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BMMF v USD je $ 0.075792 na BMMF.

Kriptovaluta Balsa MM Fund je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3,906,899, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 51.55M BMMF. V zadnjih 24 urah se je BMMF trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.075956, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.070272.

V kratkoročni uspešnosti se je BMMF premaknil -- v zadnji uri in +0.38% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Balsa MM Fund (BMMF)

Tržna kapitalizacija $ 3.91M$ 3.91M $ 3.91M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.91M$ 3.91M $ 3.91M Zaloga v obtoku 51.55M 51.55M 51.55M Skupna ponudba 51,547,463.76985916 51,547,463.76985916 51,547,463.76985916

