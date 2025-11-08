Današnja cena Ballz of Steel

Današnja cena kriptovalute Ballz of Steel (BALLZ) v živo je $ 0.00109219, s spremembo 2.46 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BALLZ v USD je $ 0.00109219 na BALLZ.

Kriptovaluta Ballz of Steel je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,091,538, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B BALLZ. V zadnjih 24 urah se je BALLZ trgovalo med $ 0.00103023 (najnižje) in $ 0.00114442 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01151396, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BALLZ premaknil -0.06% v zadnji uri in -14.68% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Ballz of Steel (BALLZ)

Tržna kapitalizacija $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Ballz of Steel je $ 1.09M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BALLZ je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.09M.