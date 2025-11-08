Današnja cena Ballerina Cappuccina

Današnja cena kriptovalute Ballerina Cappuccina (BALLERINA) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BALLERINA v USD je -- na BALLERINA.

Kriptovaluta Ballerina Cappuccina je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 49,997, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B BALLERINA. V zadnjih 24 urah se je BALLERINA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BALLERINA premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Ballerina Cappuccina (BALLERINA)

Tržna kapitalizacija $ 50.00K$ 50.00K $ 50.00K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 50.00K$ 50.00K $ 50.00K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Ballerina Cappuccina je $ 50.00K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BALLERINA je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 50.00K.