Današnja cena Baldor

Današnja cena kriptovalute Baldor (BALDOR) v živo je $ 12.2, s spremembo 5.34 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BALDOR v USD je $ 12.2 na BALDOR.

Kriptovaluta Baldor je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,220,278, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00K BALDOR. V zadnjih 24 urah se je BALDOR trgovalo med $ 11.38 (najnižje) in $ 12.31 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 23.5, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 9.84.

V kratkoročni uspešnosti se je BALDOR premaknil -0.14% v zadnji uri in -3.07% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Baldor (BALDOR)

Tržna kapitalizacija $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Zaloga v obtoku 100.00K 100.00K 100.00K Skupna ponudba 100,000.0 100,000.0 100,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Baldor je $ 1.22M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BALDOR je 100.00K, skupna ponudba pa znaša 100000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.22M.