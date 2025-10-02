Tokenomika BAKSO (BAKSO)
The purpose of the Bakso project is to spread awareness about a critically endangered species, the Sumatran tiger. The Sumatran tiger is a subspecies of tiger native to the Indonesian island of Sumatra. It is the smallest of the six remaining tiger subspecies and is critically endangered due to habitat loss, poaching, and human-wildlife conflict. As of the most recent estimates, there are approximately 400 Sumatran tigers left in the wild. This population is critically endangered and continues to face significant threats from habitat destruction, poaching, and human-wildlife conflict. The exact number can fluctuate due to ongoing conservation efforts, but this figure gives a rough idea of the remaining population in the wild.
Tokenomika BAKSO (BAKSO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike BAKSO (BAKSO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov BAKSO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BAKSO.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko BAKSO, raziščite ceno žetona BAKSO v živo!
Napoved cene BAKSO
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BAKSO? Naša stran za napovedovanje cen BAKSO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
