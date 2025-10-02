Tokenomika BAKSO (BAKSO)

Tokenomika BAKSO (BAKSO)

Odkrijte ključne vpoglede v BAKSO (BAKSO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 10:48:44 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen BAKSO (BAKSO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za BAKSO (BAKSO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 50.04K
$ 50.04K$ 50.04K
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 50.04K
$ 50.04K$ 50.04K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00251427
$ 0.00251427$ 0.00251427
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cena:
$ 0
$ 0$ 0

Informacije o BAKSO (BAKSO)

The purpose of the Bakso project is to spread awareness about a critically endangered species, the Sumatran tiger. The Sumatran tiger is a subspecies of tiger native to the Indonesian island of Sumatra. It is the smallest of the six remaining tiger subspecies and is critically endangered due to habitat loss, poaching, and human-wildlife conflict. As of the most recent estimates, there are approximately 400 Sumatran tigers left in the wild. This population is critically endangered and continues to face significant threats from habitat destruction, poaching, and human-wildlife conflict. The exact number can fluctuate due to ongoing conservation efforts, but this figure gives a rough idea of the remaining population in the wild.

Uradna spletna stran:
https://www.baksotiger.com/
Bela knjiga:
https://www.baksotiger.com/roarmap

Tokenomika BAKSO (BAKSO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike BAKSO (BAKSO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov BAKSO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BAKSO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko BAKSO, raziščite ceno žetona BAKSO v živo!

Napoved cene BAKSO

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BAKSO? Naša stran za napovedovanje cen BAKSO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti