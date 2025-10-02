Odkrijte ključne vpoglede v Baklava (BAVA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Baklava Space is designed as a combination of automated yield farming for your LP tokens and a synthetic creation mechanism using LP tokens. In Baklava Space, users keep 100% their original LP tokens and at the same time, Baklava is optimising the yield from user's LP token by actively auto-compounding the LP with lowest possible cost (all APY shown have already included fees), earning $BAVA rewards, and (soon) earning synthetic asset profits.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov BAVA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Baklava (BAVA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

